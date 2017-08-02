Киев грозит экстрадировать Саакашвили в Грузию

Генпрокурор Украины Юрий Луценко допускает, что после того, как тот появится в Украине, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет экстрадирован в Грузию. Об этом в среду сообщило украинское издание "Апостроф" со ссылкой на информацию блогеров, с которыми Луценко имел встречу 1 августа.

"Луценко заявил, что будет вынужден экстрадировать бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Грузию по его прибытии в Украину", - цитирует издание высказывание одного из участников встречи.

В то же время генпрокурор пояснил, что не имеет в виду "автоматическую" экстрадицию, поскольку прежде Киев еще должен получить надлежащий запрос от Тбилиси.