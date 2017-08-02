Жириновский останется в Госдуме пожизненно

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос, готов ли он стать членом Совета Федерации, заявил, что до самой смерти намерен работать в Госдуме, передает ТАСС.

"Я до конца, до смерти в Государственной думе", - сказал он журналистам на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

При этом Жириновский в шутливой форме ответил на вопрос по воводу гипотетической готовности уйти в Совфед лидеров других думских партий - коммуниста Геннадия Зюганова и справоросса Сергея Миронова.

"Геннадий Андреевич - готов, а Сергей Михайлович хочет стать послом в Испании", - заявил Жириновский.