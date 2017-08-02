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США отказываются от насаждения демократии по всему миру Новая декларация Госдепа

 

Госдеп США предполагает исключить термин «демократия» из списка своих целей в мировой политике, пишет The İndependent.

В статье издания говорится о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон поручил своим сотрудникам подготовить декларацию о миссии Госдепа США в мировой политике. Эта декларация не сильно будет отличаться от предыдущих, однако, в ней не будет пункта о том, что Соединенные Штаты ставят перед собой задачу распространения демократии по всему миру.

Из электронного письма, посланного на прошлой неделе, стало ясно, что в исполнительном комитете Госдепа прошли обсуждения целей, миссий и амбиций США во внешней политике. В проекте новой декларации Госдепа говорится, что «мы будем проводить политику по продвижению в мире интересов безопасности и процветания американского народа».

Издание сравнило текст подготавливаемой декларации с текстом прошлогодней, в которой говорилось, что «Госдеп США будет стараться сформировать более процветающий, справедливый, мирный и демократический мировой порядок».

Бывшие сотрудники Госдепа говорят, что исключение из текста новой декларации терминов «справедливый» и «демократический» не является случайностью или же ошибкой.

Эллиотт Абрамс, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша, заявил, что исключение из текста новой декларации Госдепа «справедливый» и «демократический» означает лишь одно: «если раньше мы хотели построить справедливый и демократический мир, то теперь мы этого не хотим».

Абрамс заявил, что декларация о миссии Госдепа США является очень важным документом, так как именно посредством этой декларации США подавали сигнал правительствам и народам мира.

Абрамс заявил, что исключение этих терминов является серьезной ошибкой, которую необходимо быстро исправить.

«Если мы не исправим эту ошибку, то обрадуем всех диктаторов в мире», - заявил Э.Абрамс.

Том Малиновски, который работал заместителем госсекретаря по вопросам демократии в администрации Б.Обамы, заявил, что такое изменение в декларации о миссии Госдепа делает США «другом» всех своих противников, включая Россию. Он сказал, что текст новой декларации Госдепа предполагает такой мировой порядок, которого хочет Владимир Путин.

Т.Малиновски отметил, что если в текст новой декларации не будут внесены изменения, то исключение терминов «справедливый» и «демократический» внесет неразбериху и суматоху в работу Госдепа.

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США не будут навязывать свой образ жизни другим, не будут вмешиваться во внутренние дела других стран, а будут лишь показывать пример во всем. Рекс Тиллерсон в своих заявлениях не раз говорил, что пропаганда американских ценностей по всему миру мешает продвижению интересов национальной безопасности США. В марте, он, нарушив многолетнюю традицию, отказался лично проводить презентацию годового отчета Госдепа о правах человека.  

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