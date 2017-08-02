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Госнефтефонд продал банкам $1,9 миллиарда

 

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в июле 2017 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 253,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в июне 2017 года продал на валютных аукционах валюты на 373,2 миллиона долларов. Таким образом в июле 2017 года объем продажи валюты фондом по сравнению с июнем 2017 года сократился на 32,2%.

За семь месяцев 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах 1 миллиард 940,92 миллионов долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа эти осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся два раза в неделю в формате односторонней продажи валюты.

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