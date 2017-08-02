В Баку геи ограбили мужчину

В Баку представители секс-меньшинства ограбили мужчину. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Житель поселка Бакиханова Рамал Байрамов обратился в полицию с заявлением о том, что 1 августа в 04:00 на улице Гамбарова на него напали двое неизвестных. По предварительной информации, нападавшие пригрозили Байрамову расправой и вытащили у него из кармана тысячу манатов. Сразу после содеянного злоумышленники скрылись.

В своих обидчиках Байрамов уверенно определил представителей секс-меньшинства, о чем заявил полицейским.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции района, установлена личность одного из подозреваемых — это житель Джалилабадского района И.Аббасов (1980 г. р.). В настоящее время оперативники работают над его поимкой. Личность второго соучастника выясняется.