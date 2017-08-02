Вашингтон обвинил Москву в попытке госпереворота в Черногории

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в прошлогодней попытке переворота в Черногории и дестабилизировать Западные Балканы. Об этом он заявил во время своего визита в Подгорице, пишет "Европейская правда".

По его словам, Россия силой пытается перекроить международно признанные границы и "здесь, в Западных Балканах, дестабилизировать регион, подрывая демократию, веру в которую мы все разделяем".

Пенс отметил, что намерения Москвы были понятны в прошлом году, когда она "с помощью своих агентов старалась сорвать выборы в Черногории, атаковала парламент и даже пыталась убить премьер-министра, только чтобы не позволить Черногории присоединиться к НАТО".

Напомним, в октябре, в день выборов в парламент, черногорская власть арестовала 20 сербских граждан на границе с Сербией, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения. Оппозиционные партии обвинили премьера Джукановича в фальсификации дела с целью использования служб безопасности для того, чтобы они помогли продолжить его 25-летнее правление в Черногории.