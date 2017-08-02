Украина пригрозила Белоруссии санкциями

Украина грозит ввести санкции в отношении Белоруссии за поставки товаров на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в опубликованном в среду интервью изданию "Белорусские новости".

Мы предупреждаем официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции", - отметил он, добавив, что Киев также постарается "сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже".

По словам посла, предприятиям, поставляющим продукцию в провозглашенные "Донецкую" и "Луганскую" "народные республики", будет закрыт украинский рынок. "Это 100%", - подчеркнул дипломат.