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Украина пригрозила Белоруссии санкциями

 

Украина грозит ввести санкции в отношении Белоруссии за поставки товаров на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в опубликованном в среду интервью изданию "Белорусские новости".

Мы предупреждаем официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции", - отметил он, добавив, что Киев также постарается "сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже".

По словам посла, предприятиям, поставляющим продукцию в провозглашенные "Донецкую" и "Луганскую" "народные республики", будет закрыт украинский рынок. "Это 100%", - подчеркнул дипломат.

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Украина пригрозила Белоруссии санкциями
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