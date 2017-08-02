Взрыв на складах боеприпасов в Абхазии

На складах боеприпасов "минобороны" отколовшейся от Грузии Абхазии, неподалеку от поселка Приморское, произошел взрыв боеприпасов.

Представитель "МЧС Абхазии" заявил Русской службе BBC, что на военном складе "минобороны" Абхазии произошел пожар. По его словам, на место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара по настоящий момент неясна.

"Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС", - цитирует Спутник "пресс-секретаря местного министерства обороны".

Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила BBC, что в результате взрыва "много людей" получило ранения.