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Президент Ильхам Алиев распорядился ускорить строительство Бакинского порта

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить дополнительно 30 млн манатов для ускорения строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта (БММТП), сообщает официальный сайт главы государства.

Президент распорядился выделить эти средства Министерству экономики из государственного бюджета 2017 года.

Помимо этого, глава государства распорядился из того же госбюджета выделить 33,2 млн манатов ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» на покупку шести портальных кранов и 3,6 млн манатов на модернизацию двух уже имеющихся кранов.

Строительство БММТП осуществляется в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, который был введен в эксплуатацию в июне 2014 года в рамках первого этапа строительных работ.

Подрядчиком строительства нового порта выступило ОАО Azerkorpu. Проект комплекса подготовлен голландской компанией Royal Haskoning.

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