США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Военно-воздушные силы США провели сегодня очередной, четвертый по счету в этом году, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"). Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, передает ТАСС.

"Хотя это не является ответом на недавние действия Северной Кореи, этот тест показал, что ядерный арсенал Соединенных Штатов в безопасности, он надежен, эффективен и с его помощью можно сдерживать, обнаруживать и защищаться от атак, направленных против США и их союзников", - говорится в заявлении.

Сама МБР не была оснащена боеголовкой, на ракете было установлено оборудование для получения телеметрических данных. Пуск был произведен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния). Ракета преодолела приблизительно 6,7 тыс. километров и упала в районе атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов. До этого аналогичные испытания проводились 3 мая и 26 апреля.

В начале июля КНДР провела запуск ракеты "Хвасон-14", заявив позднее, что успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Власти США также заявили, что КНДР, по их данным, испытала МБР, однако, характеристики испытания, по данным Минобороны России, соответствовали баллистической ракете средней дальности. Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания Си-Эн-Эн со ссылкой на источники в Пентагоне.