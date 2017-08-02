Пожарная сигнализация случайно сработала в среду в парижском музее Лувр, из-за чего часть посетителей покинула его помещения. Об этом сообщили в администрации одного из крупнейших музеев мира, передает ТАСС.

"Произвольно сработала пожарная сигнализация. Часть посетителей, услышав звук сирен и автоматически передаваемые через репродукторы сообщения о тревожной ситуации, начала самостоятельно покидать помещения музея и выходить на улицу. Никакой эвакуации, как об этом сообщил ряд СМИ, не производилось. Пожарные также прибыли в музей по автоматическому вызову, направленному электронной системой", - сказал собеседник агентства.

"Пожарная сигнализация срабатывает в музее Лувр, наверное, раз сто за год, для этого достаточно, чтобы кто-то закурил в туалете. В настоящее время ситуация в музее нормальная, он продолжает принимать посетителей, никакой паники нет", - сказал представитель Лувра.

* * * 19:26

Охрана парижского музея Лувр срочно выводит из его помещений всех посетителей. Об этом сообщил телеканал FranceNews24, передает ТАСС.

По данным телеканала, закрыта также ближайшая станция метро "Лувр".