Рубль усилил снижение после указа Трампа

Рубль продолжил снижение к доллару и евро после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает ТАСС.

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже к настоящему времени вырос на 40 копеек - до 60,75 руб. При этом ранее в среду курс доллара достигал отметки в 60,78 руб. Курс евро вырос до 72,01 руб., что на 74 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.