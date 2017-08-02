Подписаться на уведомления
 

Сурет Гусейнов: «Говорят, что я человек русских…»

Автор: Отдел информации 

В последние дни имя Сурета Гусейнова, организовавшего в 1993 году военный переворот против тогдашнего президента Эльчибея, а в 1994 году пытавшегося свергнуть правительство Гейдара Алиева, за что его приговорили к пожизненному заключению, вновь замелькало в интернете и СМИ, сообщает haqqin.az.

После помилования указом президента Ильхама Алиева в 2004 году Сурет Гусейнов долгое время не показывался на публике, но вот недавно он открыл свою страницу в Facebook, где разместил свое фото в Турции и представился как «Национальный герой».

Такое публичное заявление Гусейнова в политических кругах страны встретили неоднозначно. Некоторые оппозиционные эксперты предположили, что фотографии бывшего премьер-министра опубликованы не случайно, мол, произошло это потому, что Россия именно сейчас усилила давление на Азербайджан. То есть Сурет Гусейнов стал проявлять активность как политический деятель, имеющий связи и поддержку в России.

Многие пользователи Facebook, напомнив экс-премьеру о его преступлениях против государства, стали разоблачать и оскорблять его. Однако и ярых защитников у бывшего премьер-министра нашлось немало.

Воспользовавшись бурной полемикой о своей персоне в соцсетях и прессе, Сурет Гусейнов решил, видимо, объявится вживую и принялся раздавать интервью разным малозначащим СМИ. В беседе с порталом ölkə.az он, в частности, сообщил, что в настоящее время находится в Турции, где у него, как и в «ряде других стран», свой бизнес.

 «Спокойно занимаюсь своими делами. У меня принцип: не трогай меня, и я не трону тебя. Ни с кем в Азербайджане никаких дел не имею. Никакого давления со стороны не ощущаю - у меня нет никаких проблем с властями Азербайджана. В политику не лезу, и даже мысли такой нет. Занят лишь бизнесом», - заявил Сурет Гусейнов.

Что же касается страницы в Facebook и публикаций на ней, то экс-премьер заверил, что не имеет к ней никакого отношения. Якобы открыл ее и разместил фото бывший то ли водитель, то ли помощник С.Гусейнова Синан Кая.

«Поверьте, никаких связей с Россией у меня нет. Пусть тех, кто утверждает, что я человек России, накажет Аллах. В свое время я привлек из России военных наемников, с помощью которых освобождал земли. Платил им за это из своего кармана. Тогда никто кроме меня не смог бы получить из российских воинских подразделений вооружение и боеприпасы. Если это не так, то пусть представители Народного фронта и «Мусават», правившие в то время, назовут имя еще хоть одного такого человека! Только я смог это сделать! Чтобы освободить Карабах, я даже взял русских в заложники. Все это я говорил и когда меня судили. Те же люди, что оклеветали меня тогда, клевещут и сейчас, заявляя, что я – человек России, готовлю переворот и прочую чепуху», - сказал Сурет Гусейнов, выражая свое отношение к полемике, развернувшейся в соцсетях, после появления его страницы в Facebook.

Стало также известно, что Синан Кая от имени Сурета Гусейнова отправил в некоторые азербайджанские СМИ антиправительственные призывы. Сам Гусейнов утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

«От моего имени некоторым журналистам разосланы письма, о которых я и понятия не имел. Когда мне сообщили об этом, я решил проверить эту информацию. Стал разбираться. И выяснилось, что эти послания от моего имени рассылает гражданин Азербайджана Синан, проживающий в Турции. Этот человек действительно когда-то помог мне решить некоторые вопросы. Я позвонил ему и спросил, почему он это сделал. Синан заявил, что таким образом он ответил на оскорбления в мой адрес, прозвучавшие от некоторых азербайджанских оппозиционеров. Синан так и написал им, мол, негодяи, кто вы такие, чтобы оскорблять Сурета Гусейнова. Тем не менее я потребовал, чтобы впредь он ничего никому от моего имени не писал и вообще закрыл страницу в Facebook», - утверждает С.Гусейнов.

В этом же интервью он назвал лидеров Народного фронта и «Мусават» предателями, бесчестными людьми и обвинил их в захвате азербайджанских земель армянами.

849 просмотров


Старости
Власти Германии не верят в честность «политэмигрантов» из Азербайджана
Власти Германии не верят в честность «политэмигрантов» из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 39° / 24°
3 Авг 33° / 24°
4 Авг 32° / 24°
5 Авг 35° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0112 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Германия требует от США начать консультации с Евросоюзом Из-за антироссийских санкций
Сурет Гусейнов: «Говорят, что я человек русских…»
В Париже эвакуируют музей Лувра видео; обновлено
Рубль усилил снижение после указа Трампа
Додон об объявлении Рогозина персоной нон грата обновлено
США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Президент Ильхам Алиев распорядился ускорить строительство Бакинского порта
Взрыв на складах боеприпасов в Абхазии
Трамп ввел новые санкции против России
Украина пригрозила Белоруссии санкциями
Вашингтон обвинил Москву в попытке госпереворота в Черногории
В Дамаске обстреляли посольство России
В Губе медведи напали на пасеку
Центробанк сохранил курс маната
В Баку геи ограбили мужчину
Эрдоган готовится сменить командование вооруженных сил
Госнефтефонд продал банкам $1,9 миллиарда
Цена на нефть стабилизировалась Обновлено
Bakcell провела семинар для журналистов
США передали танки сирийским курдам
США отказываются от насаждения демократии по всему миру Новая декларация Госдепа
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Жириновский останется в Госдуме пожизненно
Киев грозит экстрадировать Саакашвили в Грузию
Дутерте обозвал Ким Чен Ына "дураком" и "сукиным сыном"
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться