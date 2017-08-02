Сурет Гусейнов: «Говорят, что я человек русских…»

В последние дни имя Сурета Гусейнова, организовавшего в 1993 году военный переворот против тогдашнего президента Эльчибея, а в 1994 году пытавшегося свергнуть правительство Гейдара Алиева, за что его приговорили к пожизненному заключению, вновь замелькало в интернете и СМИ, сообщает haqqin.az.

После помилования указом президента Ильхама Алиева в 2004 году Сурет Гусейнов долгое время не показывался на публике, но вот недавно он открыл свою страницу в Facebook, где разместил свое фото в Турции и представился как «Национальный герой».

Такое публичное заявление Гусейнова в политических кругах страны встретили неоднозначно. Некоторые оппозиционные эксперты предположили, что фотографии бывшего премьер-министра опубликованы не случайно, мол, произошло это потому, что Россия именно сейчас усилила давление на Азербайджан. То есть Сурет Гусейнов стал проявлять активность как политический деятель, имеющий связи и поддержку в России.

Многие пользователи Facebook, напомнив экс-премьеру о его преступлениях против государства, стали разоблачать и оскорблять его. Однако и ярых защитников у бывшего премьер-министра нашлось немало.

Воспользовавшись бурной полемикой о своей персоне в соцсетях и прессе, Сурет Гусейнов решил, видимо, объявится вживую и принялся раздавать интервью разным малозначащим СМИ. В беседе с порталом ölkə.az он, в частности, сообщил, что в настоящее время находится в Турции, где у него, как и в «ряде других стран», свой бизнес.

«Спокойно занимаюсь своими делами. У меня принцип: не трогай меня, и я не трону тебя. Ни с кем в Азербайджане никаких дел не имею. Никакого давления со стороны не ощущаю - у меня нет никаких проблем с властями Азербайджана. В политику не лезу, и даже мысли такой нет. Занят лишь бизнесом», - заявил Сурет Гусейнов.

Что же касается страницы в Facebook и публикаций на ней, то экс-премьер заверил, что не имеет к ней никакого отношения. Якобы открыл ее и разместил фото бывший то ли водитель, то ли помощник С.Гусейнова Синан Кая.

«Поверьте, никаких связей с Россией у меня нет. Пусть тех, кто утверждает, что я человек России, накажет Аллах. В свое время я привлек из России военных наемников, с помощью которых освобождал земли. Платил им за это из своего кармана. Тогда никто кроме меня не смог бы получить из российских воинских подразделений вооружение и боеприпасы. Если это не так, то пусть представители Народного фронта и «Мусават», правившие в то время, назовут имя еще хоть одного такого человека! Только я смог это сделать! Чтобы освободить Карабах, я даже взял русских в заложники. Все это я говорил и когда меня судили. Те же люди, что оклеветали меня тогда, клевещут и сейчас, заявляя, что я – человек России, готовлю переворот и прочую чепуху», - сказал Сурет Гусейнов, выражая свое отношение к полемике, развернувшейся в соцсетях, после появления его страницы в Facebook.

Стало также известно, что Синан Кая от имени Сурета Гусейнова отправил в некоторые азербайджанские СМИ антиправительственные призывы. Сам Гусейнов утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

«От моего имени некоторым журналистам разосланы письма, о которых я и понятия не имел. Когда мне сообщили об этом, я решил проверить эту информацию. Стал разбираться. И выяснилось, что эти послания от моего имени рассылает гражданин Азербайджана Синан, проживающий в Турции. Этот человек действительно когда-то помог мне решить некоторые вопросы. Я позвонил ему и спросил, почему он это сделал. Синан заявил, что таким образом он ответил на оскорбления в мой адрес, прозвучавшие от некоторых азербайджанских оппозиционеров. Синан так и написал им, мол, негодяи, кто вы такие, чтобы оскорблять Сурета Гусейнова. Тем не менее я потребовал, чтобы впредь он ничего никому от моего имени не писал и вообще закрыл страницу в Facebook», - утверждает С.Гусейнов.

В этом же интервью он назвал лидеров Народного фронта и «Мусават» предателями, бесчестными людьми и обвинил их в захвате азербайджанских земель армянами.