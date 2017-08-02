МИД ФРГ настоятельно рекомендует США начать тесные консультации с ЕС по поводу подписанного президентом США Дональдом Трампом закона, расширяющего санкции против РФ, заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

"Решающим будет то, как именно президент Трамп распорядится этим законом. Мы настоятельно рекомендуем тесное обсуждение с ЕС", — заявили в пресс-службе ведомства.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект.