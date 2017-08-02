Трамп назвал неконституционным закон об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять. Его заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

«В законе все еще остаются серьезные изъяны — особенно потому, что он посягает на право исполнительной ветви вести переговоры. Конгресс не смог даже договориться о законе о здравоохранении после семи лет обсуждений. Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон усложнит для США процесс заключения хороших сделок на благо американского народа и сблизит Китай, Россию и КНДР. Создатели нашей конституции поручили вести международные дела президенту. Этот закон докажет мудрость их выбора», — сказал он.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что подписал закон о санкциях «ради национального единства» США.