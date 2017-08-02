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Взрыв в Ереване: есть раненые

 

Сегодня около 20 часов в Ереване в районе Давидашен в жилом доме прогремел взрыв, сообщает "Новости Армении".

Согласно информации, двое молодых людей пытались распилить боеприпас, что привело к взрыву.

Пострадавшие госпитализированы.

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