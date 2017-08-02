Кремль о введении Трампом новых антироссийских санкций

Подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта об ужесточении антироссийских санкций де-факто ничего не меняет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 2 августа.

«Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента США он бы становился законом автоматом», — сказал Песков.

Он также напомнил, что Москва уже приняла ответные меры в связи с действиями Вашингтона.

Ранее в среду Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документом, в частности, вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Трамп был вынужден одобрить инициативу сенаторов, которые не способны «отказаться от мысли, что Америка превыше всего».