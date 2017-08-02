Взрыв в школе в США: есть пропавшие без вести

В американском штате Миннесота в Миннеаполисе в результате взрыва и частичного обрушения здания школы пропали без вести три человека и еще один погиб, сообщает Associated Press.

По словам представителя местной пожарной службы Брайана Тайнера, еще три человека были обнаружены на крыше здания и спасены.

Он добавил, что пропавшие люди могут находиться под обломками стен.

Тайнер добавил, что по предварительным данным, в школе мог взорваться газ, однако истинные причины будут установлены в ходе расследования.