Пенс пообещал помочь Косово стать членом НАТО

Вашингтон поможет самопровозглашенной республике Косово стать полноправным членом НАТО, заявил вице-президент США Майк Пенс на полях саммита Адриатической Хартии в среду в Подгорице, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

В столице Черногории проходит саммит Адриатической Хартии, в котором участвует Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, его черногорский коллега Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров БиГ Денис Звиздич и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич как наблюдатель присутствует на общем заседании, а также проведет отдельный разговор с вице-президентом США.

"США постараются, чтобы не было препятствий для Косово стать полноправным членом Адриатической Хартии и будущим членом НАТО. США продолжают поддерживать диалог между Косово и Сербией для нормализации и установления добрососедских отношений", — цитирует телеканал Пенса.

Вице-президент США также поблагодарил Приштину за борьбу с терроризмом и "предотвращение терактов, планировавшихся на территории Албании, Косово и Македонии".