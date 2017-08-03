Не наш рейтинг

Граждане Азербайджана чувствуют себя одними из наиболее защищенных среди других стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса американской компании Gallup International, сообщает haqqin.az.

Компания Gallup опросила 136 тысяч жителей более 135 стран мира относительно уровня преступности в районах их проживания и надежности работы местных правоохранителей. Полученные данные легли в основу подготовленного организацией «Всемирного индекса закона и порядка».

Согласно данным опроса, индекс закона и порядка в Азербайджане составил 87 баллов по итогам 2016 года

Первое место в СНГ занял Узбекистан с индексом 95 баллов (второе место в мире). Второе место среди стран СНГ занял Туркменистан с индексом 91 балл. Азербайджан и Грузия заняли третье место среди стран СНГ с индексом 87 баллов каждая.

Отметим, что по данным Gallup, первое место в мире с 97 баллами занял Сингапур.

Индекс Таджикистана по итогам 2016 года составил 86 баллов, Армении – 82, Казахстана – 79, Беларуси – 77, Кыргызстана – 74, России – 74 и Украины – 68 баллов.

WIN / Gallup International является крупной ассоциацией, занимающейся исследованием рынков и соцопросами.