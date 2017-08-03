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Иран пообещал зеркально ответить на новые санкции США

 

Власти Ирана заявили, что новые санкции США нарушают ядерную сделку со страной, и Тегеран ответит пропорциональным образом, передает агентство Рейтер.

"По нашему мнению, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию", — приводит слова замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи агентство ISNA.

Ранее Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документом, в частности, вводятся ограничения для компаний, в том числе нефтегазового сектора.

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