Стали известны все возможные соперники азербайджанского футбольного клуба «Карабах», впервые пробившегося в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

При жеребьевке, которая состоится 4 августа, наш чемпион будет среди «несеяных» команд. Его соперниками могут стать следующие пять клубов: «Олимпиакос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), АПОЭЛ (Кипр) и «Марибор» (Словения).

В числе «несеяных» «Карабах», «Астана» (Казахстан), «Риека» (Хорватия), «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) и «Славия» (Чехия).

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 14:00 по бакинскому времени. Матчи раунда плей-офф пройдут 15-16 и 22-23 августа.

Если «Карабах» одолеет своего соперника, то откроет еще одну новую страницу в истории азербайджанского футбола – впервые попадет в групповой турнир Лиги чемпионов. Если же чемпион Азербайджана проиграет, то окажется в группе Лиги Европы.