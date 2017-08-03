Столкновение кораблей на Амазонке: 9 человек пропали без вести

Девять человек пропали без вести в результате столкновения двух кораблей на Амазонке в Бразилии, сообщает портал Globo.

По данным властей, буксир, который вел за собой несколько груженых платформ, затонул после столкновения с другим крупногабаритным судном. На борту буксира находились 11 человек, пока спасти удалось двоих, судьба остальных не известна.

Авария произошла в муниципалитете Обидус штата Пара. Начато расследование для установления виновных в столкновении. Ведутся поисково-спасательные работы.