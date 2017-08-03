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Иран и Армения договорились о пограничном сотрудничестве

 

Ратификация парламентом Ирана соглашения о пограничном сотрудничестве между ИРИ и Арменией направлена на расширение транзита товаров между двумя сторонами. Об этом заявил иранский депутат Захра Саэй, передает Mehr.

По его словам, соглашение касается пограничного терминала Нордуз и является частью плана совместного управления границами с соседями, направленного на поддержание положительного торгового баланса Ирана.  Он отметил, что соглашение позволит избежать аналогичных мер на приграничной таможне в целях облегчения и ускорения таможенных формальностей.

«Пограничный терминал Нордуз является единственной общей сухопутной границей с Арменией», - подчеркнул иранский депутат, отметив, что, согласно официальной статистике, объем ненефтяного экспорта в Армению за минувший иранский год (заканчивается 20 марта) составил 107,35 млн долларов, в то время как Иран импортировал товаров на сумму 443,512 миллиона долларов за тот же период.

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