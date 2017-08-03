У здания Конгресса задержали женщину с оружием

В Вашингтоне рядом с Конгрессом задержали женщину, которая хотела пронести оружие в здание. Инцидент произошел еще в прошлую пятницу, пишет Politico.

Полицейские задержали 34-летнюю нарушительницу, когда стали сканировать ее чемоданы во время проверки безопасности. Выяснилось, что у нее есть при себе заряженное оружие.

Женщину задержали и обвинили в незаконном хранении оружия. Инцидент не повлиял на работу конгресса — в тот день члены палаты представителей проводили последнее заседание перед августовскими каникулами.