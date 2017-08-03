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США объявили Россию главным врагом наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Дональд Трамп сделал то, что от него ожидали, но при этом опасались неожиданностей, зная непредсказуемый характер американского президента и его какое-то болезненное отношение к русской теме. Но обошлось без сюрпризов, и президент поставил свою подпись под законом с говорящим названием: «О противодействии врагам Америки с помощью санкций».

Открыто врагами Америки названы Северная Корея, Иран и Россия. Причем Россия – главный враг: из 184 страниц закона 98 уделено России, а Ирану лишь 25. У президента было мало возможностей увильнуть: законопроект прошел голосования в обеих палатах конгресса практически единодушно: 25 июля подавляющим большинством голосов членов нижней палаты конгресса, 419 против трех, а 27 июля сенатом, 98 против двух.

Потому Трамп, комментируя факт подписания, сказал, что сделал это, «во имя сохранения национального единства, он отражает стремление американского народа видеть, как Россия предпринимает шаги для того, чтобы улучшить отношения с США». Недовольство же предсказуемо вызвало то, что этим актом законодатели лишили президента США внешнеполитической прерогативы.

 Трамп посетовал, что ему теперь труднее будет вести международные переговоры и заключать «удачные сделки» в интересах американского народа. Но в этом и состоял замысел: исключить всякие фокусы в исполнении главы Белого дома, который может попасть под очарование опытного российского президента и чего-то напринимать. Отныне все санкционные вопросы придется решать в Конгрессе.

Но это же обстоятельство лишает и Кремль рычагов воздействия на Трампа, вернее, делает их бесполезными. Последняя надежда на нормализацию отношений с Америкой в результате большой сделки утрачена: сделка могла быть между президентами, с конгрессом такие штуки не проходят.

К тому же передача этих вопросов в американский парламент гарантированно затягивает санкционные ограничения на неопределенно долгий срок. В этой связи все вспоминают введенную в 1974 году поправку Джексона-Вэника, ограничившую торговые и финансовые отношения с Советским Союзом в числе стран, нарушавших права человека, и отмененную по отношению к России лишь в 2012 году, почти сорок лет спустя. О том, насколько закон больно бьет по ключевой, нефтегазовой отрасли России, уже немало писалось.

Следует обратить внимание на другой важный аспект. Через 180 дней после начала работы закона, а затем ежегодно Минфин США, национальная разведка и Госдеп будут предоставлять конгрессу доклады о российской правящей элите, включая родственников, источниках их благосостояния и сотрудничающих с этими лицами зарубежных компаниях. Помещая «под колпак» российское руководство и его близкое окружение, американцы не только оказывают психологическое давление на путинский режим, но и шлют сигнал международным бизнес-структурам о том, насколько опасно иметь дело с русскими. Любые деловые контакты могут обернуться штрафными санкциями.

Оно вам надо? Цепь последствий на международной арене на этом далеко не закончится. Да, это настоящая холодная война. Чем закончилась предыдущая, все прекрасно помнят.

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