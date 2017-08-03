Азербайджанский борец вольного стиля Шахин Мухтаров победил армянского спортсмена Карена Зурабяна и стал победителем чемпионата мира среди молодежи, который стартовал вчера в финском городе Тампере.

Эта новость приятна вдвойне, учитывая последние скандальные события в азербайджанской борьбе. Значит, не так все плохо в самом медальном для Азербайджана виде спорта, как пытаются представить некоторые спортсмены. Ну не может спортсмен стать чемпионом мира, не имея на тренировках воды, нормального питания, не получая медицинского обслуживания. А ведь именно об этих проблемах говорили борцы, участвовавшие в недавней акции протеста. Они обрисовали все так, что люди не особо знакомые со спортивной «кухней» (а таковых большинство) решили, что лучшие спортсмены страны чуть ли не умирают с голоду, ходят в отрепьях и побираются в приемных чиновников. От того и возник большущий ажиотаж.

Кстати, некоторые борцы в беседах «не для прессы» затем и сами признались, что не ожидали такого резонанса. А если бы знали, что своими заявлениями настроят общественность против Федерации борьбы (AGF) и главного тренера сборной по вольной борьбе Фирдовси Умудова, то, скорее всего, не согласились бы участвовать в этой акции.

Умудова обвиняли в том, что он не поддержал борцов, не был вместе с ними, а затем открыто выразил несогласие со своими подопечными. В соцсетях в адрес тренера тут же посыпались малоприятные высказывания. От гнева клавиатурных бойцов специалиста не спасли ни результаты, которых добились азербайджанские вольники под его руководством, ни его репутация. Еще свежа в памяти история, когда Умудов заставил организаторов Кубка мира в Иране, которые под видом флага Азербайджана вынесли на арену странное полотно, заменить его на настоящее знамя нашей страны. Уже потом один из лидеров сборной, чемпион мира и Европы, олимпийский призер Гаджи Алиев заявил, что «тренер, признававшийся лучшим в мире, и так делает для команды все, что может. Если бы не его помощь, эта акция состоялась бы гораздо раньше. Фирдовси Умудов несколько раз убеждал нас не протестовать».

Пишут, что, дескать, главный тренер должен был быть рядом со спортсменами. Но как он мог быть вместе со своими подопечными, если в данном случае не согласен с ними? Наверное, борцы и в этот раз должны были прийти и посоветоваться со своим тренером.

Никто не отрицает, что у AGF сейчас есть определенные проблемы. Да, сейчас Федерация не может помогать борцам как это было в предыдущие годы. По сути, обвинить руководителей азербайджанской борьбы можно лишь в том, что они слишком избаловали борцов, давали им намного больше, чем следовало. Сейчас у Федерации нет возможностей так же холить и лелеять спортсменов. Борцам создаются не такие как прежде условия, но все же достаточные для проведения тренировок и подготовки.

В чем-то можно понять и спортсменов. Они привыкли купаться в роскоши, а теперь лишились этого. Большие призовые, машины и квартиры в подарок, решение любых бытовых проблем. Говорят, что Федерация даже финансово помогала в организации свадеб борцов, протягивала руку, если кто-то из них терял близких. Одним словом, много хорошего делали нынешние руководители азербайджанской борьбы своим спортсменам. Неужели молодые люди, протестовавшие в прошлую пятницу, уже забыли об этом?

Дошло до того, что Федерация вынуждена была сделать официальное заявление для тех, кто не понимает или делает вид, что не понимает ситуацию. Борцам открыто дали понять, что федерация – это общественная организация, которая не обязана платить им. Есть возможность – делаем, платим, помогаем; нет – не обессудьте и довольствуйтесь теми не шикарными, но нормальными условиями, которые есть сейчас.

Спортсмены должны осознавать, что сейчас на дворе бушует финансовый кризис. У очень многих людей сократились доходы, кто-то даже потерял работу. Не коснуться спортсменов такая ситуация не могла. Неужели борцы так быстро позабыли о ситуации, царящей в спорте в пресловутые 1990-е годы? Но люди продолжали тренироваться, побеждали на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Что делали бы нынешние борцы сборной Азербайджана, если бы тренировались в тех условиях? Бросили бы спорт?

Вот уже около десяти лет AGF имеет базу, где спортсмены всех сборных круглый год могут жить и питаться. Есть прекрасный зал для тренировок. И, как видим, для молодых, неизбалованных вниманием спортсменов этого достаточно, чтобы добиваться регулярных успехов. Результаты проходящего в Финляндии молодежного чемпионата мира и завершившегося на прошлой неделе в Боснии чемпионата Европы среди юношей, на котором азербайджанские борцы завоевали 10 медалей, демонстрируют, что отечественная борьба по-прежнему среди мировых лидеров.

Подтверждают это и показатели взрослых борцов. Ведь проблемы, о которых говорят борцы, начались еще до Олимпиады-2016. Однако это не помешало нашим сборным по борьбе выиграть в Рио 9 медалей из 18-ти. Затем были успешные выступления на Кубке мира, чемпионате Европы, Исламиаде и других соревнованиях. То есть, финансовые ограничения не мешали спортсменам добиваться результата.

Это, конечно, не означает, что Федерация не хочет вернуть былые времена. «Мы не отрицаем наличия некоторых технических сложностей. Но это решаемые проблемы, которые скоро будут устранены в рамках возлагающихся на нас обязательств», - говорится в заявлении AGF.

21 августа во Франции стартует чемпионат мира. Подготовка к нему продолжается. В ближайшее время будет назван состав команды. И хочется верить, что, несмотря на многочисленные трудности, азербайджанские борцы вернутся из Парижа с новыми медалями.