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Артём забрел в Карабах: «Там волки, медведи и дикие кошки…»

Автор: Отдел информации 

Путешественник из Днепропетровска Артем Капинус решил поехать в Китай, но до этого посетил закавказские страны и побывал в оккупированном Карабахе, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Российско-армянское информагентство».

Добравшись автостопом из Тбилиси до Еревана, Артем Капинус решил посетить и Нагорный Карабах

«Уже потом я понял, чем мне может грозить посещение непризнанного государства. Но Карабах оказался райским местом! Фактически нетронутая природа. В лесах полно медведей, есть дикие кошки, а волки порой заходят в населенные пункты», — рассказал путешественник.

После Карабаха Артем Капинус через территорию Грузии попал в Азербайджан.

«На границе в Азербайджане меня сразу забросали неприятными вопросами при обнаружении армянских штампов, но я вел себя невозмутимо и все отрицал», - рассказал путешественник.

Сейчас Артем Капинус находится в Киргизии, откуда поедет в Казахстан, а дальше — в Китай.

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