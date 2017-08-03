В азербайджанских социальных сетях кипят страсти: продолжается обсуждение «страшилок» с участием арабских туристов. То они кого-то побили в ресторане. Потом кто-то их побил, ограбил, обманул. То ли они пристают к азербайджанских женщинам, то ли отечественные жрицы любви сами их «вылавливают». Как бы там ни было, но тема животрепещущая. Но кто знает, а как Баку и Азербайджан выглядит в глазах арабских туристов? А ведь многие путешественники из арабских стран снимают здесь видео-блоги (vlog).

То, что Азербайджан вызвал интерес туристов на Ближнем Востоке – не секрет. Об этом пишет сейчас и издание Travel and Tourism News Middle East, отмечая «дружеское очарование народа Азербайджана». Вряд ли авторы этой статьи сидели в азербайджанском сегменте интернета и читали гадости, которые говорят в адрес приезжих.

А вот арабский путешественник Амин Бушаг – бородатый парень, на которого сразу обращают внимание, снял видео-блоги в Баку и в Шеки. Он приехал в Азербайджан со своей подругой, снимал магазины с доброжелательными сотрудниками, метро, центр города, улочки Ичери шехер, сувенирные лавки, Площадь Фонтанов, флаг Азербайджана.

Побывали гости и в Шеки. Этот город Бушаг назвал лучшим для посещения в Азербайджане. Его поразили зеленые горы вокруг, спокойствие, отсутствие такого количества машин, как в Баку и… дождь.

Так что туристы приезжать будут, особенно после рассказов других туристов. И к этому надо привыкнуть. Да, и еще, недостойное поведение – оно ведь не свойственно конкретной нации, везде встречаются такие люди. В том числе и в Азербайджане.

Итак, вот каким увидел Азербайджан арабский путешественник.