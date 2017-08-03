Подписаться на уведомления
 

«То ли арабы пристают к азербайджанкам, то ли жрицы их вылавливают» глазами арабских туристов

Автор: Рауф Керимли, собкор 

В азербайджанских социальных сетях кипят страсти: продолжается обсуждение «страшилок» с участием арабских туристов. То они кого-то побили в ресторане. Потом кто-то их побил, ограбил, обманул. То ли они пристают к азербайджанских женщинам, то ли отечественные жрицы любви сами их «вылавливают». Как бы там ни было, но тема животрепещущая. Но кто знает, а как Баку и Азербайджан выглядит в глазах арабских туристов? А ведь многие путешественники из арабских стран снимают здесь видео-блоги (vlog).

То, что Азербайджан вызвал интерес туристов на Ближнем Востоке – не секрет. Об этом пишет сейчас и издание Travel and Tourism News Middle East, отмечая «дружеское очарование народа Азербайджана». Вряд ли авторы этой статьи сидели в азербайджанском сегменте интернета и читали гадости, которые говорят в адрес приезжих.

А вот арабский путешественник Амин Бушаг – бородатый парень, на которого сразу обращают внимание, снял видео-блоги в Баку и в Шеки. Он приехал в Азербайджан со своей подругой, снимал магазины с доброжелательными сотрудниками, метро, центр города, улочки Ичери шехер, сувенирные лавки, Площадь Фонтанов, флаг Азербайджана.

Побывали гости и в Шеки. Этот город Бушаг назвал лучшим для посещения в Азербайджане. Его поразили зеленые горы вокруг, спокойствие, отсутствие такого количества машин, как в Баку и… дождь.

Так что туристы приезжать будут, особенно после рассказов других туристов. И к этому надо привыкнуть. Да, и еще, недостойное поведение – оно ведь не свойственно конкретной нации, везде встречаются такие люди. В том числе и в Азербайджане.

Итак, вот каким увидел Азербайджан арабский путешественник.

350 просмотров


Старости
МВД показало задержанную в Гаджигабуле банду преступников
МВД показало задержанную в Гаджигабуле банду преступников Фото
Наша погода
Сегодня 33° / 25°
4 Авг 32° / 24°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 37° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0112 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

«То ли арабы пристают к азербайджанкам, то ли жрицы их вылавливают» глазами арабских туристов
Артём забрел в Карабах: «Там волки, медведи и дикие кошки…»
Азербайджанский борец победил армянина... и стал чемпионом мира "значит все не так уж плохо на сегодняшний день"
Боевик ИГИЛ из Азербайджана попал на фото
Пакистан: Наваз Шариф уходит, чтобы вернуться наш комментарий
США объявили Россию главным врагом наш комментарий
У здания Конгресса задержали женщину с оружием
Иран и Армения договорились о пограничном сотрудничестве
Столкновение кораблей на Амазонке: 9 человек пропали без вести
Пять соперников «Карабаха» в Лиге чемпионов В ожидании жеребьевки
Взрыв на складах боеприпасов в Абхазии Десятки раненых; обновлено
Иран пообещал зеркально ответить на новые санкции США
Gallup: Граждане Азербайджана чувствуют себя защищенными Не наш рейтинг
Цены на нефть перешли к росту Обновлено
Пенс пообещал помочь Косово стать членом НАТО
Медведев: «США объявили России полноценную торговую войну»
Взрыв в школе в США: есть пропавшие без вести
Кремль о введении Трампом новых антироссийских санкций
Взрыв в Ереване: есть раненые
США могут отказаться от визовой лотереи
«Габала» намерена забить грекам три гола «Мы готовы на все!»
В Москве посла Молдовы вызвали на ковер дипломатический скандал
Трамп назвал неконституционным закон об антироссийских санкциях
Германия требует от США начать консультации с Евросоюзом Из-за антироссийских санкций
Сурет Гусейнов: «Говорят, что я человек русских…»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться