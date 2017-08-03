В Венесуэле полиция взяла под охрану здание парламента

Военная полиция Венесуэлы взяла под охрану главный зал в здании Национальной ассамблеи (парламента) в рамках подготовки к началу работы Конституционной ассамблеи (КА). Об этом сообщили агентству EFE источники в законодательном органе южноамериканской страны.

"Агенты военной полиции вошли в овальный зал парламента в среду поздно вечером", - сообщил источник.

По его словам, это было сделано по указанию венесуэльских властей для обеспечения безопасности деятельности КА, которая соберется в том же здании, где работает оппозиционный парламент.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión, что КА соберется на первое заседание 4 августа. Однопалатный учредительный орган может реформировать систему государственного управления и изменить основной закон страны.

Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент, отказалась участвовать в выборах в КА и признавать результаты голосования.