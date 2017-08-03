Правительство Японии подало в отставку

Кабинет министров Японии завершил экстренное заседание в преддверии будущих перестановок в правительстве. В ходе заседания министры вручили премьер-министру страны Синдзо Абэ прошения об отставке. Об этом сообщает телеканал NHK.



Отставка министров должна быть одобрена премьером. В ходе перестановок, как ожидается, будут назначены новые главы МИД и Министерства обороны. В то же время, вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь японского правительство Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий, в частности, за экономическое сотрудничество с Россией, предположительно, сохранят свои посты.

В течение четверга будет объявлен состав нового кабинета, который получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.

Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер.