Сегодня утром были найдены тела двух погибших от осколочных ранений, полученных ими в результате взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, сообщает ТАСС.

"... найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека", - уточнили в ведомстве.

В среду в результате взрывов на складе боеприпасов "минобороны Абхазии" в селе Приморское Гудаутского района ранения получили до 60 человек, 27 из них госпитализированы. Расследованием происшествия занимается транспортная прокуратура республики.