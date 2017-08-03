Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp

Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp подложные сообщения с требованием о продлении подписки. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, пишет «Лента.ру».

Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют от тех представления своих платежных данных, угрожая в противном случае ограничить им доступ к WhatsApp.

Для якобы оплаты юзеру предлагается перейти по фишинговой ссылке и ввести данные своей банковской карты на подставной сайт. После этого мошенники крадут деньги со счета жертвы.

WhatsApp действительно использовал платную модель использования мессенджера, но отказался от нее в январе 2016 года.

В марте специалисты обнаружили еще одну уловку злоумышленников: они рассылали среди пользователей WhatsApp вредоносные ссылки под видом «шпионского» приложения, предназначенного для слежки за друзьями. Ссылка на сервис, который якобы может отслеживать активность друзей, в действительности вела на подставной сайт с вредоносными программами.