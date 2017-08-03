Эрдоган сменил командование Вооруженных сил

Президент Турции Р.Т.Эрдоган утвердил новый командный состав Вооруженных сил, сообщил сегодня сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").
С тридцатого августа новоназначенные главнокомандующий Сухопутными силами генерал-полковник Яшар Гюлер, главнокомандующий Военно-морскими силами вице-адмирал Аднан Озбал и главнокомандующий Военно-воздушными силами генерал-полковник Хасан Кючукакюз приступят к исполнению своих обязанностей.
Отметим, что накануне Высший военный совет Турции утвердил новый состав командования.
Заседание Высшего военного совета проходило под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма.