Аятолла Хаменеи утвердил Роухани на посту президента Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил клирика-центриста Хасана Роухани на посту президента Ирана, передает Тренд.

3 августа в Тегеране аятолла Али Хаменеи вручил письмо с соответствующим уведомлением переизбранному президенту Хасану Роухани. Произошло это на церемонии утверждения последнего на посту президента Ирана,

Инаугурация президента Роухани состоится 5 августа в здании парламента страны. Роухани был переизбран президентом Ирана на выборах, состоявшихся в мае этого года. В течении двух недель после принесения присяги президент должен представить список нового Кабмина парламенту.

Во время своей второй предвыборной кампании 68-летний Хасан Роухани высказал свою приверженность курсу формирования более свободного, нежели сейчас, иранского общества и улучшения общего экономического состояния страны.

Роухани, который во время первого своего президентства, выступал за заключение ядерного соглашение с мировыми державами, впоследствии получил немало нареканий от тех, кто реально достигнутое таковое соглашение счел не отвечающим коренным интересам простых жителей страны.

Хотя ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), обеспечило снятие с Ирана санкций, связанных с ядерной его программой страны, эта сделка не принесла ощутимой пользы простым иранцам, которые утверждают, что не чувствуют ее эффективности в своей повседневной жизни.

В то же время новые санкции, введенные США в отношении Ирана, набросили тень на результаты прежней "ядерной сделки", и президент Роухани пообещал пересмотреть ее условия в ответ на недружественные действия Америки.