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В Кашмире убиты индийские военные

 

Двое военнослужащих армии Индии погибли в столкновении с боевиками в штате Джамму и Кашмир, сообщил представитель полиции штата Мунир Хан, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на четверг в округе Шопиан. Силовики получили информацию о присутствии боевиков, но были атакованы ими во время поисковой операции.

"Один военный был убит на месте после того, как боевики открыли огонь. Один майор получил серьезные, критические ранения. Он был госпитализирован, но, к сожалению, он скончался. Еще один получивший ранение военный находится в госпитале", — заявил Хан телеканалу NDTV.

Операция по поимке и нейтрализации боевиков продолжается.

В ночь на среду силовики также провели вторую спецоперацию в округе Кулгам. Полиция и сотрудники служб безопасности ликвидировали двоих боевиков. Как сообщила пресс-служба полиции штата, один из них причастен к нападению на инкассаторскую машину в мае в том же округе, когда злоумышленники убили семерых человек, в том числе пятерых полицейских.

За последние три дня силовики ликвидировали четырех боевиков в штате Джамму и Кашмир. Во вторник были убиты два влиятельных боевика террористической группировки "Лашкар-и-Таиба".

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