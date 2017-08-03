Юнкер поддержал Турцию в переговорах с ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не поддерживает призывы свернуть переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, передает РИА Новости.

Европарламент 6 июля принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.

"Я не поддерживаю прекращение вступительных переговоров с Турцией, к чему призывает Европейский парламент", — цитирует в четверг Юнкера европейское издание газеты Politico.

При этом он высказал сожаление, что "Турция чуть ли не каждую минуту отдаляется от добровольно взятого на себя обязательства стать членом Европейского союза".

"Это не Европейский союз присоединяется к Турции, а Турция к Европейскому союзу", — указал глава Еврокомиссии.