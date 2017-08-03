Конгресс хочет отменить договор с Россией о ракетах

В Конгрессе США обсуждают возможность предоставить Пентагону право наладить производство ракет в обход соглашений Рейгана-Горбачева. Об этом говорят источники газеты Politico среди конгрессменов.

Напомним, в 1987 году США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По информации источников, суть дискуссий в обеих палатах законодательного органа сводится к тому, чтобы обязать ВПК возобновить сборку ракет, не имеющих ядерных боеголовок, так как Россия уже нарушила договоренность, и США потребуется адекватная сила сдерживания.

Критики такого шага считают, что он может взвинтить уровень риска ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя странами находятся на критически низком уровне.

В Белом доме также без энтузиазма воспринимают эти дискуссии, так как считают, что это помешает администрации формировать "интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа" для усиления давления на Россию.

На старт проекта в Конгрессе планируют выделить $65 млн. Кроме того, Пентагону дадут предписание разработать новые варианты ракет средней дальности.