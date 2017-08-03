МИД Польши: «Новые антироссийские санкции соответствуют нашим интересам»

Польский МИД поприветствовал введение США новых санкций против России, выразив надежду, что они окажутся эффективными, передает Life.

«Расширение в указанном законе санкций в отношении российского энергетического сектора, в том числе фирм, участвующих в проекте "Северный поток - 2", соответствует стратегическим интересам Польши и региона Центральной и Восточной Европы», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп подписал новую редакцию закона о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. По мнению российского премьер-министра Дмитрия Медведева, вступлением в силу этого документа России объявлена полноценная торговая война.