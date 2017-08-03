Одиннадцать сотрудников каирского аэропорта обвинили в диверсии

Одиннадцать сотрудников каирского аэропорта были арестованы по предварительному обвинению в намеренной диверсии, передает РИА Новости сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Неожиданное отключение электроэнергии в каирском аэропорту случилось в пятницу и продлилось с 12.20 до 13.41 по местному времени, сообщает ассоциация со ссылкой на египетские СМИ. Сбой привел к задержкам международных и внутренних рейсов, а также к задержкам в выдаче багажа. Проблемы возникли более чем у десяти рейсов. Была нарушена работа систем безопасности, отключились компьютеры и кондиционеры, а кроме того, не запустились резервные генераторы.

Инцидент вызвал решительный отклик в политических и общественных кругах Египта. Многие политики и члены парламента высказались за проведение расследования происшествия, поскольку оно "порочит репутацию страны" в целом и каирского аэропорта в частности. "Несколько раз в комментариях прозвучало слово "диверсия": в Египте не исключают, что сбой в энергоснабжении был как раз специально "приурочен" к визиту российских экспертов", — говорится в сообщении.

В воскресенье генеральный прокурор Египта Набил Садек приказал задержать одиннадцать технических специалистов каирского аэропорта на 15 дней в рамках открытого расследования. По предварительным данным, им предъявлены обвинения в намеренном отключении электроэнергии. Прокуроры также изучат действия сотрудников предприятия Electricity Company, которое поставляет электроэнергию аэропорту.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи также сформировал специальный комитет по расследованию причин аварии. По его словам, подозрителен не сам факт отключения электроэнергии, а то, что резервные генераторы, которые в этом случае запускаются автоматически, не заработали, ссылается АТОР на египетские СМИ.