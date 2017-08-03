В Казахстане запретят закрывающую лицо одежду

В Казахстане обсуждаются поправки в законодательство, предусматривающие запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев, передает РИА Новости.

"Есть предложение о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Это на сегодня распространенный международный опыт, он продиктован как соображениями общественной безопасности, так и соображениями этики и сохранения национальных культурных традиций", — сказал он в четверг на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что инициатива о внесении этих поправок в законодательство исходит от гражданского общества.

"Люди, которые носят такую одежду, они тем самым демонстрируют несогласие с теми принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились у нас в обществе. То есть они оказывают негативное влияние на других, вызывают раздражение и недовольство большинства граждан", — пояснил Ермекбаев.

По его словам, в настоящее время эта норма рассматривается, и ее конкретная редакция обсуждается с экспертами и с общественностью на предмет возможных корректировок.

"Но в целом это продиктовано общественным запросом, общественным заказом", — заключил Ермекбаев.