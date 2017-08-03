Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен - Сарыбулаг - Габагчел-Халатала.
Председатель ОАО "Aзеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенской гидроэлектростанции.
Глава ОАО «Aзерэнержи» Этибар Пирвердиев подробно проинформировал президента о технических параметрах станции.
Президент страны лично запустил в действие ГЭС.
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Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район, сообщил официальный сайт главы государства.
Глава государства посетил в местном парке культуры и отдыха памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложив к нему цветы.
Глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал президента о ходе работ по благоустройству парка.