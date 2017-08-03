США предрекли Идлибу судьбу Алеппо

США предупредили, что захват контролируемого умеренными повстанцами Идлиба джихадистами, связанными с «Джебхат ан-Нусрой», будет иметь серьезные последствия. Это усложнит переговорный процесс с Россией о прекращении огня в Сирии, сообщает Reuters.

В онлайн-сообщении, опубликованном вчера поздно вечером, спецпредставитель США в Сирии Майкл Ратни заявил, что недавнее наступление группировки «Хайят Тахрир аль-Шам», также называемой «Джебхат ан-Нусра», укрепило власть группировки над провинцией. Ратни сказал, что «будущее северной Сирии в большой опасности».

«В случае гегемонии ан-Нусры в Идлибе США будет очень трудно убедить международные стороны не предпринимать военных операций в регионе и не вводить туда войска», - заявил представитель Госдепа.

Многие эксперты и местные жители опасаются, что если джихадисты закрепятся в провинции, то после бомбардировок, которые последуют со стороны Сирии и России, Идлиб превратится в очередной опустошенный и безжизненный город, наподобие Алеппо или Мосула.