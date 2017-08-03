Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Bild.
По данным издания, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом.
Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Bild.
По данным издания, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом.
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