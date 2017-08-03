«Бакинская жара» обошлась Эмину Агаларову в пять миллионов долларов

Стала известна сумма, которую потратил Эмин Агаларов на проведение музыкального фестиваля «Жара», прошедший в Баку на прошлой неделе.

По сообщениям российских СМИ, на организацию музыкального фестиваля было потрачено пять миллионов долларов. В эту сумму входят гонорары приглашенным звездам, их проживание, питание и т.д. Из-за того, что фестиваль прошел на частной территории в комплексе Sea Breeze, принадлежащем семье Агалароых, расходы ограничились пятью миллионами долларов. В противном случае они, несомненно, превысили бы эту сумму.

Фестиваль посетили 50 тысяч зрителей. Билеты были распроданы за месяц до его начала. Несмотря на то, что билеты стоили 400 манатов каждый, сборы за них смогли покрыть расходов на фестиваль.

«Я не ставлю такую задачу - срочно окупиться. Не жалею денег ни на продакшн, ни на размещение артистов, ни на их питание. Как будто принимаешь людей у себя дома на Новый год», - заявил накануне российским СМИ Эмин Агаларов.

Напомним, что в фестивале приняли участие почти все звезды российского шоу-бизнеса, а СМИ РФ оказали ему мощную информационную поддержку.