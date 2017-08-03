Среди преступлений, зарегистрированных в армянской армии, наиболее распространенными являются преступления на почве неуставных взаимоотношений. Несмотря на многочисленные обращения родителей солдат в Минобороны Армении, уменьшить число этих преступлений армянскому оборонному ведомству не удается.

На днях в водной из воинских частей ВС Армении, расположенной в оккупированном Агдеринском районе, произошла драка между двумя военнослужащими. Не выдержав унижений и оскорблений рядовой Галустян ночью вылил на своего спящего обидчика кипяток. Пострадавший военнослужащий с ожогами головы и шеи был срочно доставлен в военный госпиталь.

Также недавно несколько армянских солдат с травмами различной степени тяжести были доставлены в госпиталь в Степанакерт (Ханкенди).

Инцидент произошел в воинской части оккупационных сил в населенном пункте Мадагиз. Там двое офицеров в состоянии алкогольного опьянения избили подчиненных. Новобранцы Размик Погосян, Армен Егизарян, Мхитар Хайриян, Самвел Манукян, Карапет Торосян, избитые своими офицерами, дали показания следователям военной прокуратуры.

В ходе еще одного инцидента командир отделения Суварян зверски избил рядового Ерванда Гаспаряна, отказавшегося подняться по команде «Подъем». Родители избитого армянского солдата пожаловались на командира-изверга, но после угроз командования, опасаясь, что с их сыном поступят еще хуже, были вынуждены отозвать свою жалобу.