Жара в Баку не спадет

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 23 - 26, днем - 33 - 38 градусов тепла, а в Баку ночью - 24 - 26 и днем 35 - 37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70 - 80%, днем - 40 - 55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршаги, Нардаранах и Бильгя - 25 - 26; в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 26 - 27; в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28 градусов тепла.