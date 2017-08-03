Грузинский премьер о примирении с Россией

Грузия в мирном, конструктивном ключе будет стремиться к политическому урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства республики, передает ТАСС.

"Грузия все сделает для того, чтобы при поддержке международных стратегических партнеров и в мирном, конструктивном режиме добиться политического урегулирования конфликта с Россией", - сказал он. Премьер отметил, что "мирное объединение Грузии является главнейшей задачей страны".

"Я нисколько не сомневаюсь в успешном и мирном достижении этой цели", - подчеркнул он.

В то же время Квирикашвили заявил, что "визиты высокопоставленных лиц РФ" в Абхазию "являются продолжением попыток узаконить насильственное отторжение этого региона от Грузии".