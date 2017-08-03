Саргсян с олигархом отдыхает в Швейцарии

Президент Армении Серж Саргсян проводит свой отпускной сезон в курортной зоне в Швейцарии, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянское издание 1in.am.
Саргсян отдыхает здесь вместе с олигархом, лидером армянской ППА Гагиком Царукяном.
«Гагик Царукян заказал чартерный рейс в Швейцарию. А Серж Саргсян, который до этого находился в Баден-Бадене, оттуда отправился в Швейцарию, где сейчас они вместе с Царукяном проводят свой отпуск. Отпуск у Саргсяна заканчивается 5 августа. В этот же день он отправится в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента Роухани», - говорится в сообщении.