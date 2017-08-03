Серый кардинал грузинской власти: «США вылепят из Саакашвили второго Фетуллаха Гюлена»

«Из Саакашвили мы можем получить Гюлена грузинской модели, но, в отличие от него, Саакашвили активен и точно не успокоится», - сказал в интервью грузинским журналистам один из серых кардиналов грузинской власти Гия Хухашвили, отвечая на вопрос по поводу возможности присвоения Михеилу Саакашвили гражданства США, сообщает Грузия-онлайн.

Г.Хухашвили отметил, что такое развитие событий создаст для властей Грузии дискомфорт, поскольку США точно не выдадут Саакашвили Грузии. "Я считаю, что исключено, чтобы когда-нибудь Соединенные Штаты выдали Михеила Саакашвили Грузии. Существует много причин тому, и я не стану вдаваться в подробности. Такое развитие событий, чтобы Саакашвили получил гражданство США, некомфортно, поскольку Саакашвили в любом американском статусе или же вовсе без статуса может стать чрезвычайно проблематичным для нынешней нашей власти. Из Саакашвили мы можем получить Фетхуллаха Гюлена грузинской модели, но, в отличие от Гюлена, Саакашвили активен и точно не успокоится"- отметил Гия Хухашвили.

По мнению эксперта, при таком развитии событий значение Саакашвили в грузинской политике возрастет, поскольку для политики Украины тот уже "вчерашний день". "Порошенко создал для Грузии очень серьезный дискомфорт, причем в такой форме, как будто бы и мы в этом участвовали. Я не исключаю активизации Саакашвили уже в грузинской политике, поскольку для украинской политики он уже вчерашний день"- заявил Гия Хухашвили.